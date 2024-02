Bei der kleinen Kirche im Unstrut-Hainich-Kreis geht die Sanierung nun mit dem Turmschaft weiter. An der Außenwand befindet sich ein Relikt aus dem Mittelalter, das wegen eines bestimmten Grundes glücklicherweise nicht vollständig verwittert ist.

Die Sanierung der evangelischen Kirche „St. Ägidii“ in Ballhausen geht voran. Jetzt ist der Turmschaft an der Reihe. Dabei wird auch ein außergewöhnliches mittelalterliches Relief in der Außenwand konserviert, damit es für die Nachwelt erhalten bleibt. Es zeigt die Kreuzigungsszene und wird auf das Jahr 1496 datiert.