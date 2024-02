Lange wurde um den alten Sportplatz in einer Stadt im Unstrut-Hainich-Kreis gekämpft. Jetzt kann dort ein neuer Supermarkt gebaut werden.

Der alte Sportplatz in Bad Tennstedt, der lange umstritten war, ist jetzt verkauft worden. Der Stadtrat hat am Dienstagabend den entsprechenden Beschluss dazu gefasst. Den Zuschlag für das Gelände bekam die Investorengruppe PZ-Marktbau, die dort einen neuen Supermarkt für die Rewe-Filiale bauen will.