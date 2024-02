Mühlhausen. Mühlhausen investiert 80.000 Euro in die Neugestaltung des Görmarer Friedhofs. Naturstein und blühende Pflanzen geplant.

80.000 Euro will die Stadt Mühlhausen in die Umgestaltung des Friedhofes im Ortsteil Görmar investieren. Eine Maßnahme, die notwendig ist. „Unser Friedhof ist in die Jahre gekommen. Viele Bäume haben Schäden durch die Trockenheit der vergangenen Jahre, sind verwachsen, so groß, dass man sie nicht mehr beschneiden kann.“ Das sagt Jörg Schreiber, der Ortsbürgermeister, der für die Fraktion CDU/Freie Wähler auch im Stadtrat sitzt.