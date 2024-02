Unstrut-Hainich-Kreis. Wegen Abstandsregel im geplanten Gesetz bleiben viele Orte tabu. Eine Karte verschafft einen detaillierten Überblick über alle Städte und Gemeinden

Zum 1. April oder spätestens Anfang Juli will die Ampel-Koalition im Bundestag die Legalisierung von Cannabis gesetzlich regeln. Das Rauschmittel soll allerdings nicht unbegrenzt freigegeben werden. So soll die Menge, die Erwachsene - und nur sie - besitzen dürfen, ebenso begrenzt sein wie der Eigenanbau. Für den können sich Anbauvereinigungen bilden. In Geschäften wird es keinen Verkauf geben.