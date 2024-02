Mühlhausen. Stille Schönheit der Winterlandschaften in Mühlhäuser Galerie Zimmer.

Das erste Halbjahr steht in der Galerie Zimmer am Stadtberg in Mühlhausen im Zeichen winterlicher Kunst. In den Blickpunkt der 61. Ausstellung wurde ein Teil der Werke der in Berlin geborenen Künstlerin Ute Wittig-Weissensee genommen. Die Arbeiten der vielseitigen Kunstschaffenden hatten es dem Galeristen-Ehepaar sofort angetan.