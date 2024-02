Mühlhausen. Seit einem Jahr ist Susanne Kimmig-Völkner Direktorin der Mühlhäuser Museen. Drei Kirchen werden fit gemacht, weil die Stadt 2025 überregional in den Blick rückt. Was steht an?

Natürlich. Mühlhausen schafft das. Mühlhausen wird zwischen April und Oktober 2025 ein toller Gastgeber für die Landesausstellung „500 Jahre Bauernkrieg“ sein. Daran lässt Susanne Kimmig-Völkner keinen Zweifel. Seit gut einem Jahr, seit Januar 2023, ist sie die Direktorin der Mühlhäuser Museen.