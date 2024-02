Unstrut-Hainich-Kreis. Klaus Wuggazer stellt eine Herausforderung für KI, aber auch für menschliches Wissen dar

Als wir in den späten 1980er-Jahren in der Schule das erste Mal einfache Programme an einem PC schreiben sollten, ließ ich mit drei simplen Befehlen die Maschine ihren eigenen grünen Bildschirm füllen mit der endlos sich wiederholenden Phrase „Ich bin ein doofer Computer“. Von wegen künstliche Intelligenz!