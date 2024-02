Görmar. Die Polizei sucht nach Zeugen: Ein oder mehrere Unbekannte haben ein Wohnhaus besprüht.

Unbekannte haben zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, die Hauswand eines Wohnhauses in der Neuen Brückenstraße in Görmar beschmiert. Der oder die Täter sprühten einen Schriftzug an die Hauswand, wie die Polizei mitteilte.