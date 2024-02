Mühlhausen. In Mühlhausen erlebte ein Autobesitzer eine unschöne Überraschung.

Am Dienstag haben Unbekannte in Mühlhausen die Scheibe eines Pkw zerschlagen und ein Portemonnaie aus dem Wagen geklaut. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Autofahrer an dem Tag gegen 11 Uhr sein Auto im Molkenweg nahe einer Gartenanlage abgestellt. Als er gegen 11.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, erlebte er eine böse Überraschung: Unbekannte hatten in seiner etwa halbstündigen Abwesenheit die Seitenscheibe des Dacia zerstört. Aus dem Pkw klauten der oder die Täter ein Portemonnaie, in dem sich Bargeld und persönliche Dokumente des Geschädigten befanden.