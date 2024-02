Körner. Balkonprojekt an der Karl-Marx Straße von Körner: Arbeiter trotzen widrigen Wetterbedingungen und montieren Balkone. Die Mieter sind begeistert. Das sind die aktuellen Entwicklungen um die geplante Fassadensanierung am Körnerschen Lindenweg.

Die Balkone an den gemeindeeigenen Wohnblocks der Karl-Marx-Straße eins bis drei in Körner sind angebaut. Das berichtet der parteilose Bürgermeister Matthias Niebuhr, kürzlich auf der Ratssitzung der Gemeinde. „Trotz widriger Wetterbedingungen haben die Arbeiter unermüdlich gewerkelt“, lobt der Bürgermeister. Die Mieter hätten bisher durchweg positiv darauf reagiert. Die Balkone fügen sich demnach harmonisch in das Gesamtbild ein und wirken nicht fremd. „Man sieht, dass etwas Neues entstanden ist“, sagt der Bürgermeister. Einige Mieter hätten inzwischen darum gebeten, Blumenkästen an den Balkonen anzubringen. Da die Balkone modular aufgebaut sind, kann dies problemlos nachgeholt werden, was in den kommenden Tagen geschehen soll.