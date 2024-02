Mühlhausen. Mega-Rave mit Felix Kröcher am Samstag. Das Partyersatzamt plant weitere Veranstaltungen in Mühlhausen. Neben Events in der „Alten Fleischerei“ gibt es Ideen für ein großes Open-Air mit elektronischer Musik.

Mühlhausen soll künftig wieder zur Heimat für große Partys elektronischer Musik werden. Das Partyersatzamt, in den 90er Jahren Garant für legendäre Techno-Partys in der Region und seitdem in ganz Deutschland aktiv, plant eine Reihe von Veranstaltungen in den kommenden Monaten. Auch für ein Open-Air gibt es bereits Ideen. Ende März kommt die DJ-Legende Dr. Motte nach Mühlhausen. Er ist einer der Mitbegründer der Berliner Loveparade.