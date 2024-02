Mühlhausen. Ein Papiertaschentuch, ein Loch und viel Glück für alle Beteiligten spielten die Hauptrolle in einem Prozess vor dem Landgericht. Der Vorwurf der schweren Brandstiftung stand im Raum.

In den frühen Morgenstunden des 18. Dezembers 2020 brannte in der Felchtaer Straße ein Altpapierbehälter. Das daraus kein Großfeuer wurde, ist nur glücklichen Umständen zu verdanken. Schon im Juni 2021 war der Täter vor dem Amtsgericht wegen schwerer Brandstiftung verurteilt worden. Er und sein Anwalt legten Berufung ein. Nun wurde die Sache vor dem Landgericht in Mühlhausen verhandelt.