Unstrut-Hainich-Kreis. 17 Sechstklässler haben sich für die nächste Etappe im Vorlesewettbewerb qualifiziert. Am Mittwoch lasen sie vor einer Jury.

17 Mädchen und Jungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis haben sich in diesem Jahr für die Teilnahme am Vorlesewettbewerb qualifiziert, darunter auch Ronja Schmidt (vorne links, 13) aus Großengottern und Tyler Krause (12) aus Bad Langensalza. Beim Kreisentscheid, der am Mittwochnachmittag in der Mühlhäuser Volkshochschule stattfand, ging es darum, unter ihnen den besten Vorleser aus dem Kreis zu ermitteln.