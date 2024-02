Schlotheim. Raus aus den Fraktionen CDU und SPD und rein ins neue politische Abenteuer: Warum sich engagierte Männer und Frauen aus der Region rund um Schlotheim zusammenfinden. Was wollen sie erreichen?

In Schlotheim und in der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen will sich eine weitere politische Kraft etablieren: die Wählergruppe „Fokus Infrastruktur – Gesundheit – Vereinsleben“ (Fokus IGV). Mittwochabend wurden die Listen aufgestellt für die Wahl der Mitglieder von Stadtrat und Ortschaftsrat.