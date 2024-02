In Mühlhausen befand sich ein besonderes Büchlein auf dem Siegeszug, als der junge Johann Sebastian Bach als Organist in der Stadt wirkte. Warum Mühlhausen überhaupt eigenständige Gesangbücher herausgeben durfte.

Als der junge Johann Sebastian Bach in den Jahren 1707/08 als Organist in Divi-Blasii wirkte und mit seinen Kompositionen tiefe Spuren in Mühlhausen hinterlassen hatte, befand sich in den Kirchen der Stadt inzwischen auch ein ganz anderes musikalisches Werk auf dem Siegeszug. Und zwar ein „Vermehrtes Gesang-Buch“ mit geistreichen Liedern von Martin Luther, dem Mühlhäuser Komponisten Ludwig Helmbold (1532-1598) sowie fremder und einheimischer gottseliger Poeten. Das Büchlein im heute sehr ungewöhnlichem Format von 6,5 mal 14,5 Zentimetern war im Jahr 1712 zum vierten Mal für die damalige Reichsstadt sowie deren Kirchen und Schulen gehörendem Gebiet herausgegeben worden. Demnach muss die evangelische Liedsammlung bereits Vorläufer gehabt und somit eine weit über 300-jährige Geschichte haben.