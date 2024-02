Mühlhausen. Gemeinsame Aktion von Bratwurstmuseum und unserer Zeitung: Familienausflug mit Führung und Bewirtung zu gewinnen.

Anfang dieser Woche hat das kleine Zicklein das Licht der Welt erblickt: Im Streichelzoo am Bratwurstmuseum am Mühlhäuser Stadtwald hat Mutter Annemarie am Montag ihr Junges bekommen. „Das Ziegen-Mädchen ist wohlauf“, sagt Tierpfleger Siegfried Böhning, „und ist mopsfidel.“ In der Sonne springt das fünf Tage alte Zicklein besonders gerne herum und erkundet die Welt.