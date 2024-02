Mühlhausen. In aufgeregten Zeiten reden viele von Toleranz. Was sich dahinter verbirgt und warum sie so wichtig ist, das kann man bald in Mühlhausen erfahren.

Schon Henry James wusste es: „Dreierlei ist wichtig im Leben. Erstens Toleranz. Zweitens Toleranz. Drittens Toleranz.“ Diese Worte des US-amerikanischen Autors haben Vereine, Initiativen und die Verwaltung überzeugt, die bundesweite Aktion „ToleranzRäume“ im April nach Mühlhausen zu holen.