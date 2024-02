Unstrut-Hainich-Kreis. Kandidatenlisten für Stadträte und Kreistag stehen. Ziel ist, mindestens die Zahl der Sitze zu halten

Die Grünen im Unstrut-Hainich-Kreis treten am 26. Mai zur Kreistagswahl sowie zu den Stadtratswahlen in Mühlhausen und Bad Langensalza mit eigenen Listen an.