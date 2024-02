Unstrut-Hainich-Kreis. Thomas Ahke von den Freien Wählern nutzt die Haushaltsdebatte im Kreistag, um seine Kandidatur zu verkünden. Auch Zanker und Roth melden sich zu Wort.

Mit Thomas Ahke von den Freien Wählern gibt es einen dritten Kandidaten für die Landratswahl am 26. Mai. Ahke nutzte die jüngste Kreistagssitzung, um seine Bewerbung öffentlich bekannt zu geben. In der Debatte um den Haushalt hielt er eine größere Rede – wie auch seine Kontrahenten um den Landratsposten, Harald Zanker (SPD) und Hans-Joachim Roth. Seine Fraktion habe ihn gebeten, als Landrat zu kandidieren, sagte Ahke gegen Ende seines Beitrags: „Und ich werde das tun und bereit stehen, um mehr Finanzwissen auch in den Kreistag mit einzubringen.“