Mühlhausen. Neun Tage altes Zicklein am Bratwurstmuseum geboren.

Für das wenige Tage alte Ziegenmädchen aus dem Streichelzoo am Mühlhäuser Bratwurstmuseum sind die ersten Namensvorschläge in der Redaktion eingegangen. Es gibt eine Vielzahl witziger Vorschläge. Neben Amelie, Alma, Flora, Milka und Marianne tauchen dabei auch Sigrid und Frieda auf – in Anlehnung an ihren „Pfleger“ Siegfried. Täglich für ein paar Stunden kümmert sich der 81 Jahre alte Rentner neben den Ziegen auch um neun Woll- und Sattelschweine, zwei Esel, zwei Ponys, um Schafe, Fasane, Pfaue und Ziervögel.