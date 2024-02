Unstrut-Hainich-Kreis. Landrat will eigene Lösung bis bundesweites Modell kommt. Linke protestiert und sieht Diskriminierung

Unabhängig von bundes- oder landesweit einheitlichen Lösungen will Landrat Harald Zanker (SPD) im Kreis zum 1. April die Bezahlkarte für Flüchtlinge einführen. Das berichtete er im Kreistag. Später zog die CDU einen Antrag auf Einführung der Karte zurück. Der Kreistag ist für Asylthemen nicht zuständig, weil es sich um vom Staat an den Kreis übertragene Aufgaben handelt. Die liegen allein in Händen des Landrats. Gleichwohl protestierten die Linken einige Tage nach der Sitzung gegen dessen Pläne.