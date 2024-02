In der Natur- und Kunstwerkstatt wird die Neugier von Kindern und Jugendlichen gefördert. Wie Antje Wollenhaupt, die sechs Jahre in Chile lebte, zu ihrer Berufung in ihrer Heimat im Unstrut-Hainich-Kreis fand.

Die kindliche Neugier zu fördern, hat Antje Wollenhaupt zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Eher aus Zufall fand die gelernte Bürokauffrau zu ihrer Berufung. In Thamsbrück betreibt sie auf dem alten Bauernhof ihrer Familie eine Natur- und Kunstwerkstatt, die inzwischen anerkannter außerschulischer Lernort ist.