Bad Langensalza. Erleben Sie die faszinierende Welt der Künstlerin Kate Kalniete in ihrer neuen Ausstellung „Brücken“. Zu sehen gibt es die versteckten Gassen, Brücken und Kanäle von Venedig. Am Donnerstagabend, dem 7. März, öffnet das Schloss Dryburg in Bad Langensalza seine Türen für die Vernissage.