Grabe. Im Sternadelshof in Grabe erwachen Tanzschritte und gemeinsame Erinnerungen zum Leben. Betreiberin Katja Sternadel hat es geschafft, älteren Menschen Freude an der Gemeinschaft zu schenken. Eine besondere Veranstaltung, die nicht nur Füße in Bewegung setzt, sondern auch die Herzen berührt.