Mühlhausen. Kunstvolle Experimente: Schüler des Tilesius-Gymnasiums präsentieren ihre Werke in der Stadtbibliothek Mühlhausen. Entdecken Sie die kreative Vielfalt und Interpretationen in der Ausstellung „Vorbild – Nachbild“. Einblicke in die Kunstunterrichtsprojekte, die zum Staunen einladen.