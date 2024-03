Grabe. Neue Führung, bewährte Einsatzbereitschaft: Dieser junge Mann, er ist kein unbekannter, übernimmt als neuer Wehrleiter in Grabe. Dabei stand die Feuerwehr bereits knapp vor dem Aus.

Die Freiwillige Feuerwehr in Grabe stand kurz vor dem Aus. Ohne einen Wehrführer hätte sie ihren Dienst inzwischen aufgeben müssen. Michael Schmidt, der jahrelang die Feuerwehr im Ortsteil der Kreisstadt Mühlhausen leitete, plante, seine Aufgaben zum Jahreswechsel abzugeben. Er wollte jedoch weiterhin als Feuerwehrmann im Ort zur Verfügung stehen, insbesondere da er im städtischen Bauhof arbeitet und somit auch tagsüber einsatzbereit ist.

Die Feuerwehr zählte bis zu dieser Zeit sieben aktive Mitglieder in der Einsatztruppe und war somit die kleinste der Stadt. Einen Verein gibt es schon seit einiger Zeit nicht mehr. Das Problem: Ohne einen Wehrführer muss die Feuerwehr abgemeldet werden. Und dieser war zunächst nicht in Sicht. Und es reicht nicht aus, nur jemanden zu finden, der bereit ist, diese Rolle zu übernehmen. Derjenige muss auch qualifiziert sein. Neben der Grundausbildung in der Feuerwehr ist dies keine Kleinigkeit: Ein 80-stündiger Lehrgang zum Truppführer ist nur der Anfang. Dieser kann noch bei den Ausbildern im Unstrut-Hainich-Kreis absolviert werden. Danach folgt ein 14-tägiger Lehrgang an der Feuerwehrschule in Bad Köstritz. Das Land übernimmt die Kosten für die berufliche Freistellung. Nach dieser Gruppenführer-Qualifikation ist noch ein dreitägiger Wehrführer-Lehrgang nötig, erneut in Bad Köstritz. Jetzt ist die Nachfolge geglückt.

Neuer Wehrführer ist kein unbekannter

Seit einigen Tagen ist Marc Siegel aus Mühlhausen der neue Wehrleiter in Grabe. Siegel hat Feuerwehrerfahrung, ist auf die Jugendarbeit bei der Mühlhäuser Wehr spezialisiert. Zusammen mit seinem Stellvertreter Christian Stockmann bildet er die neue Wehrführung. Sven Meyer hat das Amt des Stellvertreters abgegeben. Stefan Schilling, ist selbstständiger Schornsteinfeger, der der Feuerwehr bereits bei Schornsteinbränden zur Seite stand. Auch er unterstützt nun die Feuerwehr im Ort. Schilling absolviert derzeit seinen Feuerwehr-Grundlehrgang. „Vor einigen Wochen kamen wir zu einer Krisensitzung zusammen, und haben entschieden, dass es weitergeht“, erklärt Schilling. Aufgeben habe niemand der sieben Mann starken Löschtruppe gewollt. Zehn Einsätze seien im vergangenen Jahr im Ort abgearbeitet worden.

Der größte davon war der Brand eines Nebengebäudes im Hinterhof eines Wohnhauses an der Hauptstraße, ein Ereignis, das Schilling als ein gutes Beispiel anführt. Obwohl an diesem Tag nur drei Feuerwehrleute aus Grabe zum immer heftiger werdenden Brand ausrückten, sei es ihnen gelungen, eine funktionierende Löschwasserversorgung aufzubauen und das bevor die Berufsfeuerwehrleute aus Mühlhausen eintrafen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit der Feuerwehr im Ort und die, der kontinuierlichen Übungen. „Wo sind die Hydranten, wie viele Schlauchlängen benötigen wir von hier bis dort? All dies muss sitzen, wenn es ernst wird“, berichtet Schilling und zeigt sich gegenüber der Mühlhäuser Verwaltung dankbar für viel Unterstützung in der vergangenen Zeit.