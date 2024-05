Das Platzkonzert der vier Mühlhäuser Spielleute-Vereine kommt am 1. Mai dem Verein For Life zugute, der den Bau eines Hospizes am Rande von Mühlhausen unterstützt. Verein und Stadt Mühlhausen unterzeichneten eine Kooperation. © Funke Medien Thüringen | Claudia Bachmann