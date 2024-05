Unstrut-Hainich-Kreis. Geklaut und randaliert: Das vermeldet die Polizei für den Unstrut-Hainich-Kreis.

Einen Heizlüfter klauten Einbrecher in Schlotheim. Laut Polizei geschah das zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Gartenhaus in der Straße des Friedens ein, durchsuchten das Gartenhaus. Sie erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge einen Heizlüfter im Wert von etwa 100 Euro.

Am Dienstagabend wurde durch Unbekannte ein Pkw, der in der Straße Schlotheimer Ring in Mühlhausen abgestellt war, beschädigt. Augenscheinlich wurde ein Gegenstand auf das Auto geworfen, wodurch ein Sachschaden an Frontscheibe und Motorhaube entstand, heißt es von der Polizei. Die Tat ereignete sich gegen 23.30 Uhr. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter oder den Tätern machen?

Zeugenhinweise zu beiden Straftaten nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

