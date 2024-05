Bad Langensalza. Das große Kreisderby im Fußball verspricht immer eine hitzige Atmosphäre - und bekam sie vor dem Anpfiff. Das ist passiert

Wenn die Fußballer von Preußen Bad Langensalza und Union Mühlhausen aufeinandertreffen, geht es heiß her. Das ist schon lange so - und war auch am Samstagabend nicht anders. Laut Polizei zündeten vor dem Spiel 15 Gästefans aus Mühlhausen auf dem Weg in das Stadion Pyrotechnik und Bengalos. Wegen der hohen Besucherzahl von laut Polizei insgesamt 700 Zuschauern, darunter 200 Unionfans (der Gastgeberverein spricht von 900 Gästen insgesamt), habe man weitere Polizeikräfte hinzugezogen. Diese sorgten dann für einen weiteren störungsfreien Ablauf und sie konnten die Personalien der, wie es heißt, „Ultragruppe aus Mühlhausen“ erheben. Bei der Kontrolle konnten auch „Vermummungsgegenstände“ aufgefunden werden, was eine entsprechende Anzeige nach sich zieht.

Das Fazit der Polizei: „Das Spiel war insgesamt friedlich, und im Stadion kam es auch wegen der Polizeipräsenz lediglich zu einer Sachbeschädigung.“ Der Täter sei ermittelt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Preußen siegte übrigens 2:0 gegen die Mühlhäuser. Den Beitrag zum sportlichen Geschehen gibt es unter diesem Link.