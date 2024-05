Unstrut-Hainich-Kreis. In einigen Orten des Unstrut-Hainich-Kreises hat sich kein Bewerber gefunden, in anderen ist das Amt heiß umkämpft. Einige Kandidaten sind so lange im Geschäft, dass ihnen der Ortschef-Job in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber es zieht auch einige Neulinge ins Amt, die noch keine politische Erfahrung haben.