Unstruttal investiert in Bau von Rad- und Wirtschaftswegen

Für rund 110.000 Euro schafft die Gemeinde Unstruttal einen neuwertigen Multicar an. Das Fahrzeug wird im Bauhof eingesetzt und ersetzt zwei ältere Fahrzeuge gleichen Typs, die nun verkauft werden sollen, wie Bürgermeister Michael Hartung (parteilos) jetzt sagte. Die Investition hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Fortgeschrieben wurde dabei außerdem der Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024. Alle 13 Ortsteile seien für Investitionen berücksichtigt worden.

Gebaut werden in diesem Jahr zwei Wirtschaftswege – einer in Menteroda, ein anderer zwischen Kaisershagen und Sollstedt. Der soll dann auch als Radweg genutzt werden. Geplant ist auch ein Unstruttal-Wanderweg, der einerseits Rundwanderwege um jeden der 13 Ortsteile ermöglicht, anderseits aber auch die Nachbardörfer in der Gemeinde miteinander verbindet.

Nun sollen dafür Schilder erstellt und aufgestellt werden. Einen ersten Termin dafür gibt es am Mittwoch, 22. Mai, innerhalb des Jubiläumswoche zur 1150-Jahr-Feier des Ortsteils Urbach. Um 10 Uhr wird eine neue Schautafel über die Wanderwege eingeweiht, danach gibt es eine Wanderung ums Dorf.

Derzeit laufen weitere Baumaßnahmen parallel oder sind bereits abgeschlossen: Das Sportlerheim in Menteroda wird gerade saniert, im Kindergarten wurde ein Gruppenraum erneuert und die Beleuchtung auf LED umgestellt. Außerdem hat das Dorfgemeinschaftshaus Sollstedt neue Fenster bekommen.

Im Verwaltungshaushalt Unstruttals waren 11,9 Millionen Euro für 2023 eingeplant worden, für das laufende Jahr rund 11 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt, also auch für Investitionen, stehen unterm Strich für dieses Jahr etwa 1,6 Millionen Euro zur Verfügung. av

Durch Mühlhausen mit Ottilie Müntzer

So könnte sie vor etwa 500 Jahren ausgesehen haben: Die erste deutsche Pfarrfrau Ottilie Müntzer. Diese Woche konnte man ihr erstmals in der Altstadt von Mühlhausen begegnen. Stadtführerin Sylvia Niedzielski zeigte sich erstmals im Gewand der historischen Figur Ottilie Müntzer und führte die Dienstagsfrauen der Petrigemeinde unter dem Motto „Starke Mühlhäuserinnen“ durch die Altstadt. Mit ihren Gästen ging es dann auch zu bekannten historischen Orten: entlang der Marienkirche, wo der Mann von Ottilie, Thomas Müntzer, 1525 predigte. Und natürlich wurde das Wohnhaus besucht, in dem die erste evangelische Pfarrfrau einst wirkte. Von großem Interesse war natürlich die sogenannte Schwarzküche. Denn die junge Pfarrersfrau musste, wie damals üblich, am offenen Feuer kochen.

Silvia Niedzielski im historischen Gewand der Ottilie Müntzer mit Kalebasse und Geldkatze. © Karin Bühner

Leider, so die Stadtführerin, weiß man sehr wenig über Ottilie Müntzer. Sylvia Niedzielski hofft, dass sich doch noch historische Quellen auftun. Denn es ist unbekannt, was mit Ottilie nach der Enthauptung ihres Mannes auf dem Rieseninger Berg geschah.

Das historische Gewand der Ottilie ließ sich die Mühlhäuser Tourist-Information einfallen. Mit Blick auf die Landesausstellung zum 500. Jubiläum des Deutschen Bauernkrieges im kommenden Jahr steige das Interesse an Führungen rund um das historische Ereignis, sagt Tourismuschefin Nancy Krug.

Hoch hinauf: Turmführung in St. Marien in Mühlhausen

Bei einer Führung auf dem höchsten Kirchturm Thüringens, den der Marienkirche in Mühlhausen, können Besucher das geheime Innenleben des frühgotischen Bauwerks entdecken und einen Blick über die Gewölbe des gewaltigen Kirchenschiffes werfen. Anschließend gibt es einen traumhaften Blick über die Mühlhäuser Altstadt. In den Räumen der Türme präsentiert eine Ausstellung Wissenswertes zur Baugeschichte, Bautechnik des Mittelalters, zu den Glocken oder über die Arbeit der Türmer. Treffpunkt ist vor dem Portal des Mittelturmes.

Geld für spezielle Therapie in der Krebsbehandlung

Die Freude am Hufeland-Klinikum am Standort Mühlhausen über einen Spendenscheck von 2500 Euro für das neue Projekt der „Musiktherapie in der Onkologie“ war groß bei Chefarzt Dr. Steffen Liebers, Karsten Linkies, dem künstlerischer Leiter der Klavierakademie Thüringen, und der ersten Patientin, heißt es in einer Mitteilung aus dem Hufeland-Klinikum Mühlhausen. Das Geld kommt aus dem privaten Portemonnaie und den Präsenten des 60. Geburtstages von Landrat Harald Zanker (SPD). Gemeinsam mit seiner Frau entschied er sich nach einem Vortrag über die neuartige Musiktherapie in der Onkologie (Abkürzung MTO), einen Teil der Zuwendungen aus seinen Geburtstagspräsenten dem gemeinnützigen Projekt zu spenden. Kopp rundet den Betrag mit 500 Euro auf 3000 Euro auf, als sein Geschenk für den 60-jährigen Landrat.

Ziel der Musiktherapie ist die musiktherapeutische Begleitung von Patienten während der Chemotherapie zur Vermeidung oder Prophylaxe einer periphären Polyneuropathie, die als gefürchtete Nebenwirkung bei Chemotherapien auftreten kann, entgegenzuwirken. Dabei erfolgt die musikpädagogische Begleitung am Klavier, um insbesondere die Hände in den Fokus zu rücken. Zur Anwendung kommen Bausteine aus der traditionellen Musikpädagogik sowie moderne instrumental-therapeutische Ansätze, die für Pianisten mit krankhaften Spielschäden entwickelt wurden.

Gregorianischer Choral in Divi Blasii

Studierende der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle singen am 25. Mai, 19.30 Uhr, in der Kirche Divi Blasii in Mühlhausen. Zu den Themenfeldern „Licht und Glanz“ haben sie Werke ausgegraben, die sehr selten im Konzert zu hören sind, heißt es von Kreiskantor Oliver Stechbart. Die Musikstücke gehören zur Gattung Gregorianik und stammen aus dem Mittelalter, wo fast ausschließlich einstimmig gesungen wurde und es ganz frühe, vorsichtige Versuche gab, auch mehrstimmig zu singen. Die Mitwirkenden studieren alle an der Hochschule für Kirchenmusik in Halle - in Trägerschaft der Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Die Choral-Schola ist im Studium ein kleines, aber feines Spezialensemble, das sich dem Gregorianischen Choral und der Musik des Mittelalters widmet. Einmal im Semester unternimmt die Schola eine Wochenendreise, in diesem Sommer durch Thüringen mit Stationen in Sondershausen, Mühlhausen und Erfurt. Der Eintritt zu dieser Abendmusik in Divi Blasii ist frei.

Zwei Bläserklassen zum Konzert im Saal der „Alten Strumpffabrik“

Die „Alte Strumpffabrik“ und die Außenstelle der Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ laden für den 23. Mai, 16 Uhr, zum Konzert der Bläserklassen des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Lengenfeld/Stein und des Blasorchesters der Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ sowie von Schülern der Außenstellen Diedorf und Lengenfeld ein. Zusammen mit dem Förderverein der Musikschule wird auch für Kaffee und Kuchen gesorgt. Der Eintritt zum Konzert in der Strumpffabrik, Wendehäuser Straße, ist frei.

Plan für die Sportstätten des Kreises

Der Kreisausschuss des Unstrut-Hainich-Kreises hat in seiner jüngsten Sitzung die Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplanes für den Unstrut-Hainich-Kreis beschlossen. Die Landkreise sind verpflichtet, einen Sportstättenentwicklungsplan zu erstellen, der zehn Jahre gültig sein muss, von 2026 bis 2036. Das Vorhalten eines solchen Planes ermöglicht es den Landkreisen inklusive der dazugehörigen Städte und Gemeinden Förderungen zum Sportstättenbau zu beantragen. Die Auftragswertschätzung liegt bei etwa 200.000 Euro.

