Mühlhausen. Mit der Krönung der Pflaumenblütenkönigin und der Partyband Swagger ist das diesjährige Volksfest in Mühlhausen am Freitag eröffnet worden. Hunderte Gäste kamen an den Mühlhäuser Untermarkt.

Viele Gäste kamen am Freitag zur Eröffnung der Mühlhäuser Pflaumenblüte an den Untermarkt. © Funke Medien Thüringen | Alexander Volkmann

Viele Gäste kamen am Freitag zur Eröffnung der Mühlhäuser Pflaumenblüte an den Untermarkt. Der Musiker und Weltenbummler Alex Austen spielte. © Funke Medien Thüringen | Alexander Volkmann

Viele Gäste kamen am Freitag zur Eröffnung der Mühlhäuser Pflaumenblüte an den Untermarkt. Der Musiker und Weltenbummler Alex Austen spielte. © Funke Medien Thüringen | Alexander Volkmann