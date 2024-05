Bis zu 450 Fahrzeuge werden beim diesjährigen Trabant- und IFA-Treffen am Pfingstwochenende am Mühlhäuser Schwanenteich erwartet. Am Samstagvormittag war der Platz bereits mit rund 230 Fahrzeugen gefüllt. Die weiteste Anreise hatten zwei Teilnehmer aus der Schweiz und aus den Niederlanden. Organisator ist der Trabantclub Mühlhausen. © Funke Medien Thüringen | Alexander Volkmann