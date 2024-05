Bad Langensalza. Das Parken in der Fußgängerzone war diese Mal erlaubt. Am Pfingstsamstag präsentierten 60 Corvette-Fahrer aus 10 Ländern ihre Muscle Cars in der Innenstadt von Bad Langensalza

Das ist Hochglanz: Das Rathaus von Bad Langensalza spiegelt sich auf der Motorhaube der Corvette C 3. © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Schade, dass Fotos keine Tonspur haben: Am Pfingstsamstag war Corvette-Treffen in Bad Langensalza- © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Das ist klar: Bei dieser Bodenfreiheit ist diese Corvette nicht für jede Straße im Unstut-Hainich-Kreis geeignet- © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Formenreich: Die Corvette C 3 von Heiner Hahn © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Für Jörg Richardt (Mitte) war die Veranstaltung eine Blick zurück in die eigene Vergangenheit. © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Aus dieser Abkürzung lesen Fachfrau und Fachmann Informationen zur Motorausstattung © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Jean-Denis Meyer und seine Frau Blandine (Mitte) waren aus Strasbourg angereist und haben ihre Freundin Marie Christine mitgebracht. © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Bei der Beschriftung sind Fahrzeug und Herkunft klar © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Bei Sportwagen sind die Bremsscheiben wichtiger als das Gaspedal. © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Ein großer Motor braucht viel Luft. © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Seit 1955 gibt es die Corvette nur mit V 8 Motor. © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Ein ordentliches Statement in Sachen Auspuff. © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Vierzig Jahre lang gab es die Corvette nur mit Klappscheinwerfern. © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Geschwindigkeit spart Zeit, meint man zumindest in Schweden. © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Ein Spoiler ist ein Flügel, der das Abheben verhindern soll. © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Schade, dass Fotos keine Tonspur haben: Am Pfingstsamstag war Corvette-Treffen in Bad Langensalza- © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Gut versteckt: Darunter stecken 8 Zylinder und 6,2 Liter Hubraum © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Bestimmt kein Rad ab. © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Wie lange Elfi für die Strecke von Schwaz in Tirol bis nach Thüringen gebraucht hat, wollte sie nicht verraten. © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Analoge Instrumente in einer Corvette C 3 © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler

Die Corvette C 3 ist ein Sportwagen und der Kofferraum eng bemessen, deshalb braucht mancher einen zusätzlichen Gepäckträger. © Funke Medien Thüringen | Thomas Kügler