Unstrut-Hainich-Kreis. Was war los auf den Straßen der Region? Das erfahrt Ihr hier?

Drei Menschen nach Vorfahrtsfehler verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es Sonntagnachmittag zwischen Tottleben und Kirchheilingen. Als der Fahrer eines Hyundai (70) gegen 16.15 Uhr nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW einer 22-Jährigen. Deren Auto überschlug sich, Die junge Fahrerin wurde nach Polizeiinformationen mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Hyundai und seine 72-jährige Beifahrerin kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Beide Autos sind Schrott. Die Landstraße war vorübergehend voll gesperrt.

Mopedfahrer schneidet die Kurve

Der 15 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrades war am Sonntagnachmittag auf der Annabergstraße in Struth unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte er in einer Linkskurve mit dem entgegenkommenden Pkw eines 34-Jährigen. Der 15-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.