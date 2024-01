Wartburgkreis. Kreisverband fährt zum Abschluss der Aktionswoche nach Berlin

An den Fronten der Traktoren sind noch die Protestplakate vom Montag montiert, aber die Fahrzeuge stehen in der Technikhalle der Agrargenossenschaft Hörseltal in Burla. Geschäftsführer Florian Andersek sitzt am Dienstag wieder am Computer im Büro, seine Mitarbeiter gehen ihren Tätigkeiten im Schichtbetrieb nach. Die Arbeit auf dem Hof geht weiter, vor allem die Rinder und Schweine müssen versorgt werden.