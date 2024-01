Eisenach. Im Mai werden neue Ortsvertreter gewählt

Mit dem 1. Juli des neuen Jahres werden neun ehemals selbstständige Dörfer seit 30 Jahren Ortsteile der Stadt Eisenach sein, erinnert Gisela Büchner (CDU), Ortsteilbürgermeisterin von Neuenhof-Hörschel.

Eine Entscheidung dazu wurde damals per Gesetz getroffen, jedoch haben die meisten der Dörfer Eingemeindungsverträge mit der Stadt Eisenach geschlossen, die noch heute Satzungsrecht besitzen. Vertreten werden die Interessen des Ortsteils durch den Ortsteilrat und den Ortsteilbürgermeister. Der Ortsteilbürgermeister besitzt zu Angelegenheiten des Ortsteils sowohl Antrags- als auch Rederecht im Stadtrat.

Am 26. Mai 2024 werden in Thüringen die Kommunalvertretungen, Landräte, Bürgermeister und auch Ortsteilräte sowie Ortsteilbürgermeister gewählt. Gerade in den letzten Jahren sind laut Büchner in den Eisenacher Ortsteilen viele Projekte angeschoben worden, die der weiteren und kontinuierlichen Begleitung durch Ortsteilräte und Ortsteilbürgermeister bedürfen, damit diese Projekte verwirklicht werden. Auch dies wäre Aufgabe der gewählten Vertreter ab Juni 2024.

„Wenn Sie sich vorstellen können, ein solches Amt, eine solche Funktion uneigennützig und ehrenamtlich, immer das Gemeinwohl im Blick, zu übernehmen, dann kandidieren Sie für Ihren Ort als Ortsteilrat, als Ortsteilbürgermeister oder für Stadtrat oder Kreistag“, erklärt Gisela Büchner und empfiehlt zuvor den Besuch einer der öffentlichen Stadtrats– oder Ortsteilratssitzung. „Gern stehe ich auch für Gespräche zur Verfügung, sollten Sie sich für eine Kandidatur entschlossen haben.“

Der Ortsteilrat Neuenhof-Hörschel trifft sich wieder am 24. Januar, 18.30 Uhr in der Gaststätte „Tor zum Rennsteig“ in Hörschel.

red