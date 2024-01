Eisenach. Ran an die Stifte: Die Spinne ist das Motiv des Abends

Am 15. Juni findet die diesjährige 19. Kinderkulturnacht in der Zeit zwischen 18 und 23 Uhr statt, teilt Annette Backhaus, die Kinderbeauftragte der Stadt Eisenach, mit. Die Nacht steht in diesem Jahr unter dem Motto „Die Welt im Untergrund – Kellergeschichten“. Auch in diesem Jahr wird wieder ein nachtaktives Tier die Teilnehmer durch die Kinderkulturnacht begleiten. Nach dem Hirschkäfer aus dem letzten Jahr wird es diesmal die Spinne sein.

Gerne können sich alle Kinder im Grundschulalter an dem Malwettbewerb für das Programmheft der „KiKuNa“ beteiligen. Alle Kinder, die am Wettbewerb teilnehmen möchten, senden ihr gemaltes Werk mit einer Spinne, möglichst in A4-Format, bis zum 15. März per Post an: Stadtverwaltung Eisenach, Kinderbeauftragte Annette Backhaus, Markt 22, 99817 Eisenach. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten daran denken, ihren vollständigen Namen, das Alter und die Adresse (oder die entsprechende Grundschule) auf der Rückseite des Bildes zu vermerken.

Die Veranstalter empfehlen, die Spinne möglichst ohne Hintergrund zu malen, da sonst die grafische Umsetzung schwierig werden könnte.

red