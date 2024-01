Spiegelglatte Wegbereiche machen das Betreten der Klamm derzeit äußerst gefährlich

Die klirrend-frostigen Temperaturen der letzten Tage verwandeln den beliebten Wanderweg durch die Eisenacher Drachenschlucht. Väterchen Frost hat die Felspartien beiderseits der Klamm mit teils dicken Eispanzern überzogen. Vielfach hängen von den Wänden mächtige Eiszapfen herunter, die an Stalaktiten in Höhlen erinnern. Das Betreten ist derzeit äußerst gefährlich, da viele Bereiche des Weges mit einem spiegelglatten Eispanzer überzogen sind. In den engen Bereichen ragen zahlreiche kräftige Eiszapfen in den Weg hinein und erschweren das Fortkommen. Dennoch wagen sich Mutige in die Klamm, um dieses eisige Naturschauspiel mit der Kamera festzuhalten. Ähnlich sehen auch oberhalb der Schlucht an der Steilwand der Bundsstraße 19 die Eispartien aus.