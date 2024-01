Wartburgregion. Dirk Bernkopf ist in diesen Tagen manchmal sehr irritiert

Die Bauernproteste beziehungsweise die Proteste ihrer vermeintlichen Unterstützer gehen weiter, verkündet das Autoradio.

Verdammt, da steht wirklich ein Blockierer. Mitten auf der Hauptstraße, der Stau wächst von Sekunde zu Sekunde. Schon von weitem kann ich die Warnblinkleuchten erkennen – neben rot-weißem Baustellenband, das Erkennungszeichen der Demonstranten!

Plötzlich rollt der Verkehr wieder. Es war die Müllabfuhr!

Dann das nächste Hindernis. Jetzt steht ein Sattelschlepper im Weg und wieder senden die Blinker ihren stillen Protest aus. Das muss jetzt ein Protestler sein! Ich finde keine Plakate am Fahrerhaus, aber einen verzweifelten Lkw-Fahrer, der mit ein paar Zetteln in der Hand offenbar den Adressaten seiner Fracht sucht.

Kleiner Lifehack: Wenn Sie mal wieder keinen Parkplatz finden, dann binden Sie ein Stück Flatterband an den Spiegel, schalten die Warnblinker ein und rufen laut und vernehmlich „Stirbt der Bauer, stirbt das Land“, oder so ähnlich. Damit kommen Sie in diesen Tagen bestimmt durch. Glaube ich.