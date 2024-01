Eisenach. Witterung verhindert Tiefbauarbeiten

Die Bauarbeiten in der Marienstraße pausieren weiterhin, teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Aufgrund der Witterungsbedienungen können derzeit keine Tiefbauarbeiten erfolgen. Der Baustart werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Der Baustopp bringt für Anwohner auch Erleichterungen. So bleibt die Vollsperrung der unteren Barfüßerstraße (zwischen Wartburgallee und Marienstraße) bis zum Ende der Winterpause aufgehoben. In der Marienstraße gilt weiterhin die Einbahnstraßenregelung. In der Straße – Höhe der Hausnummern 30 bis 60 – darf wieder geparkt werden, auch die Kurzzeitparkplätze sowie die Supermarkt-Ladezone können wieder genutzt werden, teilt die Verwaltung abschließend mit.

red