Eisenach. Entwurf des Planes für 2024 in der AG Haushalt vorgelegt. Wolf: „Wir sind aber weiterhin nicht bei Wünsch-dir-was“

Das kann schon sein, dass sich da das ein oder andere Ratsmitglied im falschen Film wähnte, aber es ist wahr: Nach dem jetzigen Stand hat die Stadt Eisenach zum Jahresende 2023 rund 14 Millionen Euro im Sparstrumpf, sprich in der Allgemeinen Rücklage. „Da können wir alle auch mal ein bisschen stolz darauf sein“, fand Oberbürgermeister in Katja Wolf bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2024 in der AG Haushalt. Und am Ende des Jahre 2024 soll diese Rücklage immer noch rund 9,5 Millionen Euro betragen.