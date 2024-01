Wartburgkreis. Beste Fahrzeuglackiererin kommt aus dem Wartburgkreis

Das Staatliche Berufsschulzentrum Eisenach hat allen Grund zum Feiern: Eine der ehemaligen Auszubildenden, Pauline Rosenetzki, wurde zur besten Fahrzeuglackiererin Thüringens 2023 gekürt. Rosenetzki, die ihre Ausbildung in der Landesfachklasse für Fahrzeuglackierer am SBSZ Eisenach absolvierte, hat sich mit herausragenden Leistungen und Fachkenntnissen an die Spitze gekämpft.