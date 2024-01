Norman Meißner über „Freibeuter“, die auf leisen Sohlen daherkommen.

Bricht ein neues Jahr an, nimmt man dies zum Anlass für eine Auswertung des gerade verstrichenen Jahres. Auch in Eisenach handhaben die Altvorderen dies so: Vor 35 Jahren, zu Beginn des Jahres 1989, stehen die Bankräuber im Mittelpunkt einer Jahresanalyse. Für das Jahr 1988 registriert die Wartburgstadt insgesamt 25 Bankräuber. „So etwas gab es auch schon in den vergangenen Jahren, aber damit ist die bisher höchste Zahl an solchen Diebstählen zu verzeichnen“, schreibt Eisenachs Lokalzeitung am dritten Tag des Jahres 1989. Diese registrierten Bankräuber spazieren nicht mit Strumpfmaske und Wasserpistole zu den Öffnungszeiten in die Schalterhalle, sondern kommen im Schutz der Dunkelheit meist mit einem Fluchtwagen mit Anhänger. Eisenachs Bankräuber überführen damals 25 der insgesamt rund 400 im Stadtgebiet aufgestellten Sitzbänke vom Volkseigentum in Privateigentum, darunter im Rathausgarten, am Leninplatz, am Prinzenteich und im Kartausgarten. Mithilfe von Abschnittsbevollmächtigten gelingt es, einige „Freibeuter“ zu überführen und ihnen eine saftige „Leihgebühr“ aufzudrücken.