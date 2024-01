Eisenach. Leihfristen werden verlängert

Die Eisenacher Stadtbibliothek in der Georgenstraße schließt in der Zeit vom 16. bis 19. Januar, teilt die Stadtverwaltung mit. Als Grund für die unplanmäßige Schließung werden dringend erforderliche Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage genannt.

Alle Leihfristen, die in den Schließzeitraum fallen, wurden automatisch um 14 Tage verschoben. Wer dringend noch Medien ausleihen möchte, kann dies bis einschließlich Montag, 15. Januar, zu den regulären Öffnungszeiten tun. Außerdem kann die Onleihe genutzt werden über das Portal www.thuebibnet.de. Medienrückgaben sind über die Medienklappe möglich.

Voraussichtlich ab 22. Januar hat die Stadtbibliothek Eisenach dann wieder wie gewohnt geöffnet.

red