Hörschel. Die Stadt Eisenach erhält 1,23 Millionen Euro Fördermittel für Bauprojekt am Rennsteigbeginn im Ortsteil Hörschel

„Thüringen ist ein Tourismusland und wir wollen ermöglichen, Reiseanlässe zu schaffen“, begründet Thüringens Wirtschaftsstaatssekretärin Katja Böhler die Freigabe von 1,23 Millionen Euro an die Stadt Eisenach zur Neugestaltung eines recht wilden Parkplatzes an der Hörselbrücke im Eisenacher Ortsteil Hörschel. Mit Unterstützung der Thüringer Fördermittel aus dem Programm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ verwandelt sich dieser unansehnliche Schlaglochplatz in einen attraktiven, begrünten Wanderparkplatz mit zeitgemäßer Infrastruktur. Die Bewilligung des Fördermittelantrags liegt ein Stück weit auch an den Übernachtungszahlen der Stadt Eisenach, die sich nach der Corona-Zeit wieder positiv entwickelten. „Es ist eine Aufwertung für die Stadt und die Region sowie für die Ausstrahlung des ganzen Rennsteigs“, betont Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) während der Mittelübergabe am Donnerstagmittag.