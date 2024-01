Eisenach. Beratungsangebot im IHK-Regionalbüro Eisenach

Zum neuen Jahr 2024 ist das novellierte Thüringer Vergabegesetz (ThürVg) in Kraft getreten. Aufgrund der Initiative verschiedener Wirtschaftsverbände, darunter auch der Industrie- und Handelskammer Erfurt (IHK), wurde das Thüringer Vergabegesetz mit Jahresbeginn endlich verschlankt und entbürokratisiert. Dabei geht es um Aufträge der öffentlichen Hand.

Verschiedene Maßnahmen sollen dazu beitragen, wie beispielsweise eine stärkere Bezugnahme auf Eigenauskünfte der Bieter statt der Forderung von Formblättern, einheitliche Festschreibung von höheren Mindestgrenzen für beschränkte Ausschreibungen, Verhandlungsvergaben und Direktvergaben sowohl im Baubereich als auch bei Lieferungen und Dienstleistungen,

Schaffung von erleichterten Vorgaben, und die Abgabe von Angeboten digital per E-Mail.

Vergabespezifischer Lohn muss 1,50 Euro über Mindestlohn liegen

Das Thüringer Vergabegesetz wird allerdings einen vergabespezifischen Mindestlohn beinhalten, der 1,50 Euro über dem aktuell geltenden gesetzlichen Mindestlohn liegen soll. Unternehmen können sich gern zu den Neuerungen im Thüringer Vergabegesetz kostenfrei beraten lassen. Als Gesprächspartner steht den interessierten Wirtschaftsvertretern Markus Heyn, Leiter des IHK-Regionalbüros Weimar, zur Verfügung.

Der nächste Beratungstag zu den Neuerungen im Thüringer Vergabegesetz findet am 2. Februar 2024 im IHK-Regionalbüro Eisenach statt. In der Helenenstraße 4 in Eisenach befindet sich das IHK-Büro. Die Beratungen werden von dem IHK-Mitarbeiter einzeln und individuell durchgeführt.

Zur Terminvereinbarung bittet die IHK Eisenach um eine vorherige telefonische Anmeldung.

Tel: 03691 79800 oder E-Mail kraus@erfurt.ihk.de oder Tel: 0361 3484 220 oder E-Mail zengerling@erfurt.ihk.de

