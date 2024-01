Eisenach. 15 Tage vor der Sitzung endet Eingabefrist

Die Stadtverwaltung Eisenach informiert darüber, dass Bürger zur nächsten Sitzung des Stadtrates am 6. Februar wieder die Möglichkeit haben, Einwohneranfragen zu stellen sowie Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten. Um rechtzeitig antworten zu können, beträgt die Frist für Fragen spätestens 15 Kalendertage vor der Sitzung. Vorschläge und Anregungen müssen bis spätestens acht Kalendertage vor der Sitzung im Büro des Stadtrates eingehen.

Grundsätzlich haben Einwohner sowie Vereine und Verbände mit Sitz in Eisenach das Recht, bis zu zwei Einwohneranfragen zu stellen oder bis zu zwei Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten. Eine Einwohneranfrage muss sich auf ein Thema beziehen und darf bis zu fünf Fragen enthalten. Anregungen und Vorschläge müssen sich ebenfalls auf ein Thema beziehen und eine Sachverhaltsdarstellung beziehungsweise eine Begründung enthalten.

Einwohneranfragen, Vorschläge und Anregungen sind nur zu Themen zulässig, für die der Stadtrat zuständig ist und die in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. Fragen am besten per E-Mail senden an: buero-stadtrat@eisenach.de.

red