Eisenach. Auch Mitarbeiter dürfen Anschlüsse nutzen

Die Eisenacher Versorgungsbetriebe (EVB), Anbieter für Strom, Erdgas und Fernwärme, setzt auf Elektromobilität und rüstet auch ihre eigene Fahrzeugflotte schrittweise auf Elektrofahrzeuge um. Lademöglichkeiten gibt es jedenfalls schon genug. Kommunikationstechniker Bernd Werneburg legt hier auf dem Parkplatz der EVB letzte Hand an den neuen Ladesäulen für Elektroautos an. Die 22 Ladesäulen stehen Firmenfahrzeugen und EVB Mitarbeitern gleichermaßen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es am Firmensitz, An der Feuerwache 4, auch mehrere öffentliche Ladepunkte.