Eisenach. Nach Abschluss des zweiten Bauabschnittes erstrahlt das Kapellenschiff in einem gelben Grundton. Es werden weiter Spender gesucht

Die ersten Trauerfeiern finden ab dem 20. Januar wieder in der Friedhofskapelle statt, informiert die Stadtverwaltung.

Am 9. Januar begann der Gerüstabbau an der Friedhofskapelle. Nach dem vollständigen Gerüstabbau wird die Kapelle gereinigt, das Inventar wieder eingeräumt und angebracht sowie die Technik wieder angeschlossen.

Während der Schließung der Kapelle wurde mit der Paul-Gerhardt-Kirche ein Ausweichobjekt angeboten und auch vielfach genutzt.

„Wir danken der Evangelischen Lutherischen Kirchengemeinde Eisenach für die Nutzung der Kirche und die hervorragende Zusammenarbeit zum Wohle vieler trauernder Angehöriger“, bedankte sich Friedhofsleiterin Nicole Lehmann.

Ausmalung des Himmels erfolgt nach alten Vorlagen

Schon jetzt lässt sich zwischen Gerüst und Planen das Ergebnis der Arbeiten der Erfurter Restaurierungsfirma unter der Bauleitung des Eisenacher Restaurators Wolfgang Petzholdt erkennen.

Seit Mitte Oktober wurden alte Farbschichten abgetragen, Befunde der historischen Wandmalerei gesichert sowie Putzschäden und Mauerrisse saniert. Ein gelber Grundton wurde im gesamten Kapellenschiff aufgetragen und bildet die Grundlage für den folgenden dritten Bauabschnitt, in welchem die bauzeitliche Ausmalung des Himmels und des oberen Wandbereiches im Kapellenschiff erfolgen soll. Bewusst wurden zahlreiche freigelegte und retuschierte Flächen sichtbar gelassen.

Dies hat neben arbeitspraktischen Gründen für den folgenden Bauabschnitt auch den Vorteil, dass Besucher der Kapelle erahnen können, was sich jahrzehntelang unter den Farbschichten versteckt hielt.

Auch die historische Deckenlampe konnte wieder in Betrieb genommen werden.

„Der zweite Bauabschnitt bringt uns dem finalen Ziel – die Restaurierung der gesamten Kapelle – wieder ein Stück näher“, so Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). „Ohne die Förderung durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sowie unseren Partnern in der Spendenaktion der Denkmalstiftung Eisenach in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Wartburg-Sparkasse und jedem Euro Spende von vielen Eisenachern und Liebhabern der Kapelle wäre dies nicht möglich gewesen.“

Die Kapelle wieder in ihrem ursprünglichen Glanz erstrahlen zu lassen, bleibt das Ziel der Stadt. Es werden weiter Spenden angenommen, Informationen dazu finden sich auf der Homepage der Stadt.

red